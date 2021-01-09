Elazığ'da refüje çarpan hafif ticari araç takla attı

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:04
Elazığ
’da direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol ortasında ters şekilde kaldı. 3 kişinin yaralandığı kaza
, Elazığ Diyarbakır karayolunun 7’inci kilometresinde gerçekleşti.
Çevre sakinleri kazanın ardından ekiplere haber verirken kısa süre içerisinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 09.01.2021 16:04
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