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Elazığ'da refüje çarpan hafif ticari araç takla attı

Elazığ’da hafif ticari araç refüje çarparak takla attı. Korkunç kazada 3 kişi yaralandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:04
Elazığ'da refüje çarpan hafif ticari araç takla attı
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Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol ortasında ters şekilde kaldı. 3 kişinin yaralandığı kaza, Elazığ Diyarbakır karayolunun 7’inci kilometresinde gerçekleşti.

Çevre sakinleri kazanın ardından ekiplere haber verirken kısa süre içerisinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:04
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KazaElazığ
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