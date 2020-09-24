Elazığ'da pancar hasatı başladı

Elazığ'da yaşayan çiftçilerin önemli bir geçim kaynağı olan şeker pancarının bu seneki hasat zamanı geldi. Erzurum’da bulunan şeker fabrikasının çifçilerin ürettikleri tüm pancarları alma kararı ile pancar tarlaları i.in ürün hasat zamanı başladı.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarım araçları ile ilk hasata başlayan çiftçiler topladıkları pancarları bekletmeden fabrikaya götürüyor.

Üretilen pancarların geçen yıla göre bu sene tonaj olarak daha iyi olduğunu belirten çiftçiler, bu sene yağışların beklenen seviyede olmaması sebebiyle bazı tarlalarda pancarın sert olduğunu ve yağış azlığından dolayı verimin düştüğünü aktardı.

Elazığ Şeker Fabrikası için bu sene Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da 82 köyde bin 356 çiftçi ile 42 bin 896 dekar alana 280 bin ton kota pancar sözleşmesi yapıldığı ancak yağış azlığından dolayı üretimin 240 bin tonda kaldığını belirttiler.

Fabrikaya getirilen pancalar 4 ay gereken işlemlerden geçmesi sonucunda 28 bin ton kristal şeker, 8 bin 500 ton melas ve 60 bin ton yaş küspenin elde edilmesinin planlandığı öğrenildi.