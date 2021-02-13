Elazığ'da haklarında arama kararı olan 3 zanlı yakalandı

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:24
Elazığ’da haklarında mal varlığına karşı işlenen suçlardan arama kararı çıkarılan 3 kişi hakkında çalışma başlatıldı. Asayiş Şube ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda zanlıların bulunduğu adresler tespit edildi.
3 zanlının bulunduğu 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda zanlılar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından 3 zanlı cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 13.02.2021 15:24
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