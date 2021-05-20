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Elazığ’da bir kamyonun içerisinde bulunan yılan panik yarattı

Elazığ’da bir kamyonun içerisine giren yılan paniğe sebep oldu. Yılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya geri bırakıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:23
Elazığ’da bir kamyonun içerisinde bulunan yılan panik yarattı
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Elazığ’da gece saatlerinde bir kamyonun içerisinde görülen yılan görenleri hayrete düşürdü. Sürücünün arabaya binmesiyle fark ettiği yılan korku yarattı. Çevrede paniğe sebep olan yılan, uzun bir süre kamyonun içerisinden çıkarılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun çabalarının ardından yılanı kamyonun içerisinden başarıyla çıkardı. 1,5 metre uzunluğunda olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarılarak doğaya geri bırakıldı. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:23
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ElazığYılanKamyonun Içerisinde Bulunan Yılan
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