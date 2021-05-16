Elazığ’da araziye uyuşturucu saklayan şahıs yakalandı

’ınilçesinde bir süredir araziye uyuşturucu saklamakta olan şahıs sonunda yakalandı. İhbarlar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araziye baskına giderek kaçakçıyı yakalamayı başardılar. Kaçakçı, uyuşturucuları bir çalılığa saklamaya çalışırken suçüstü yakalandı. Araştırma sonucunda toplam 844 gram tozbulundu. Gözaltına alınan kaçakçının işlemleri devam ediyor.