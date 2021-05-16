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Elazığ’da araziye uyuşturucu saklayan şahıs yakalandı

Elazığ’da bir süredir araziye uyuşturucu saklamakta olan kişi suçüstü yakalandı. Arazide toplam 844 gram toz esrar bulundu.

16 Mayıs 2021 Pazar 18:32
Elazığ’da araziye uyuşturucu saklayan şahıs yakalandı
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Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir süredir araziye uyuşturucu saklamakta olan şahıs sonunda yakalandı. İhbarlar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araziye baskına giderek kaçakçıyı yakalamayı başardılar. Kaçakçı, uyuşturucuları bir çalılığa saklamaya çalışırken suçüstü yakalandı. Araştırma sonucunda toplam 844 gram toz esrar bulundu. Gözaltına alınan kaçakçının işlemleri devam ediyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 18:32
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ElazığArıcakUyuşturucu KaçakçılığıEsrarAraziye Uyuşturucu Sakladı
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