Elazığ Kapalıçarşı'da 17 günlük kapanma öncesi halk kendini çarşı pazara attı!

Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Son yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke tamamında 17 günlük tam kapanma uygulaması yapılacağını duyurdu. Tam kapanma 29 Nisan 19.00’da başlayacak ve 17 Mayısıs 05.00’a kadar devam edecek. Yasak boyunca halk mağdur olmayacak ve temel ihtiyaçlarının karşılayabilecek. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bildiri kapsamında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler haftanın 6 günü hizmet vermeye devam edecek. Pazar günleri ise kapalı olacak.
Elazığ’da tam kapanma yoğunluğu
Elazığ halkı yoğunlukla ilgili gelen kapanmadan dolayı alışveriş yaptıklarını ve en temel gıda alışverişlerini yapmak için çarşıya çıktıklarını belirtti.
Son Güncelleme: 29.04.2021 20:30