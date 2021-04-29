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Elazığ Kapalıçarşı'da 17 günlük kapanma öncesi halk kendini çarşı pazara attı!

Tam kapanmaya saatler kala alışveriş yoğunluğu devam ediyor.17 günlük kapanma öncesi halk kendini çarşı pazara attı. Kapanma öncesi dükkân ve marketlerde hareketlilik arttı. Elazığ Kapalıçarşı'sına halk akın etti. Konuyla ilgili yetkililer, "Böyle olacağını tahmin ettik, önlemlerimizi aldık" dedi.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:30
Elazığ Kapalıçarşı'da 17 günlük kapanma öncesi halk kendini çarşı pazara attı!
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Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Son yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke tamamında 17 günlük tam kapanma uygulaması yapılacağını duyurdu. Tam kapanma 29 Nisan 19.00’da başlayacak ve 17 Mayısıs 05.00’a kadar devam edecek. Yasak boyunca halk mağdur olmayacak ve temel ihtiyaçlarının karşılayabilecek. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bildiri kapsamında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler haftanın 6 günü hizmet vermeye devam edecek. Pazar günleri ise kapalı olacak.

Elazığ’da tam kapanma yoğunluğu

Elazığ’da tarihi Kapalıçarşılarda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Tam kapanma öncesi halk kendisi çarşı pazara attı. En çok satın alınan ürünlerin başında ise hurma, ceviz, bayram şekeri, et ve süt ürünleri yer alıyor. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yargıç Emir, kısıtlama öncesi böyle bir yoğunluğu beklediklerini ve bu kapsamda önlemlerini önceden aldıklarını açıkladı. Başkan Emir açıklamalarına müşterilerden en çok gelen sorunun tam kapanma boyunca açık olup olunmadığı sorusu olduğunu ekledi. Sorulara tam kapanma boyunca hizmet vermeye devam edeceklerini ve evlere servis hizmetlilerinin de bulunduğunu ekleyerek yanıt verdi.

Elazığ halkı yoğunlukla ilgili gelen kapanmadan dolayı alışveriş yaptıklarını ve en temel gıda alışverişlerini yapmak için çarşıya çıktıklarını belirtti.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
ElazığKapalıçarşıTam Kapanma
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