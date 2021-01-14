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Elazığ depremi sonrasında tamamlanan 676 konut için kura çekimi yapıldı!

Yaşanan Elazığ depremi sonrasında evleri hasar gören veya yıkılan vatandaşlar için yapılan TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Tamamlanan 676 konut için kura çekimi yapıldığı belirtilirken konutlar tamamlandıktan kura çekimlerinin yapılacağı aktarıldı.

14 Ocak 2021 Perşembe 15:38
Elazığ depremi sonrasında tamamlanan 676 konut için kura çekimi yapıldı!
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24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında evinde sorun yaşayan vatandaşlar için TOKİ yapılacağı ve afetzedelere verileceği açıklanmıştı. Biten 676 daire için konut kura çekimi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğünde ki Elazığ depreminde çok sayıda bina zarar görmüş veya yıkılmıştı. Bizmişim Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan konutlar için İl Özel İdaresinde kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Yırık, ‘tamamlanan 781 konuttan 676’sı afetzedelere verildi. Kısa sürede diğer konutları da tamamlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
ElazığTokiDepremKura
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