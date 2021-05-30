Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet’in Türbesi’ne gitti



İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethi için özel program hazırladı. 568.'inci yıldönüm için Valiliğin hazırladığı programa birçok önemli isim katıldı. Fatih Cami’sinde türbesi bulunan Fatih Sultan Mehmet mezarına giderek anma programı gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıve Vali Yerlikaya programda öncülük ederken aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve yetkililer katıldı.

Fatih Sultan Mehmet’in mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunurken dualar edildi. Koronavirüs salgınından kaynaklı kurallara uyarak kalabalık olmadan ziyaret edilirken Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Semih İmamoğlu'nunda yer alması dikkatlerden kaçmadı.