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Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet’in Türbesi’ne gitti

İstanbul Valiliği, Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma programı düzenlendi. 568'inci yıldönüm için düzenlenen programa önemli isimler katıldı. Valiliğin düzenlediği programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer aldı. Program sonrasında Kadir Topbaş'ın mezarı başına gidildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:10
Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet’in Türbesi’ne gitti
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İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethi için özel program hazırladı. 568.'inci yıldönüm için Valiliğin hazırladığı programa birçok önemli isim katıldı. Fatih Cami’sinde türbesi bulunan Fatih Sultan Mehmet mezarına giderek anma programı gerçekleşti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Vali Yerlikaya programda öncülük ederken aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve yetkililer katıldı. 

Fatih Sultan Mehmet’in mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunurken dualar edildi.  Koronavirüs salgınından kaynaklı kurallara uyarak kalabalık olmadan ziyaret edilirken Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Semih İmamoğlu'nunda yer alması dikkatlerden kaçmadı.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluFatih Sultan Mehmet TürbesiIstanbul Fethi
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