İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?

İlkbahar mevsiminin başlangıcında karşılaştığımız İlkbahar ekinoksu 21 Mart tarihinde gerçekleşecek. Tarihin gelip çatmasıyla beraber ekinoks’un ne olduğu ve nelere yol açtığı merak konusu oldu. Ekinoks hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizlerle paylaştık.

21 Mart 2021 Pazar 16:44
Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
Takip Et:

21 Mart tarihinde meydana gelecek olan İlkbahar Ekinoksu dünya çapında merak uyandırdı. Baharın habercisi olarak adlandırılan 21 Mart ekinoksu sonunda bugün gerçekleşiyor. İlkbahar mevsiminin yaklaştığını bize bildiren İlkbahar Ekinoksu bugün gerçekleşecek. İlkbahar Ekinoksuyla beraber sıcaklıklar artacak, İlkbahar mevsimine geçiş yaşanacak. Her sene gerçekleşmekte olan ekinokslar sonucu dünyada düzen hakimdir. 

21 Mart İlkbahar Ekinoksu sonucu güneş ışınları ekvatora 90 derecelik açıyla denk gelerek gece ve gündüzü eşitler. Kuzey ve güney kutuplarının aynı anda gündoğumu hattına girmesi sonuçlarından bir tanesidir. Sonucunda gün ışığı iki yarımküre arasında da eşit olarak paylaşılmaya başlanır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu sonrası Güney Yarım Küre’de geceler uzayacak, gündüzler ise kısalacaktır. Kuzey Yarım Küre’de de geceler kısalacak, gündüzler uzayacaktır. Bunun sonucunda gün ışığı her iki yarımkürede de eşit olarak paylaşılacaktır.

 

21 Mart İlkbahar Ekinoksu’nda neler meydana gelecek?

1- Gün ışınları Ekvatora 90 derecelik açıyla vuracak.

2- Gün ışınları iki yarımküreye de eşit açıyla vuracak.

3- Dünya üzerindeki durgun sularda görülen gel-git oranı artacak.

4- 21 Mart’tan itibaren 23 Eylül’e kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyinde bulunan kısımlara 90 derecelik açıyla denk gelerek Kuzey Yarımküre’de gündüzlerin uzamasına sebep olacak. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ışınlar Ekvator’un güneyinde bulunan kısımlara 90 derecelik açıyla denk gelerek Güney Yarımküre’de gündüzlerin uzamasına sebep olacak.

5- 21 Mart tarihinden itibaren Kuzey Kutup Noktası’nda altı ay boyunca gündüz görülecektir. 23 Eylül’den itibaren ise Güeny Kutup Noktası’nda altı ay boyunca gündüz görülecektir. 

6- Güneş sonucu her iki yarımküreye enerjiler eşit dağıtılıyor olsa da sıcaklıklar eşit görülmez.

7- Güneş ışınları kutup noktalarını teğet geçmesi sonucu aydınlanma dairesi kutup kısımlarında görülür, kutuplarda alacakaranlık meydana gelir.

8- Ekinoks sonucu dünya çapında gece ve gündüz eşit olacak.

9- Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm bölgelerde Güneş aynı anda doğarak aynı anda batacaktır.

10- Her iki yarımkürede de bahar mevsimi başlayacaktır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’de İlkbaharı tetiklerken, Güney Yarımküre’de sonbahar hakimdir. 23 Eylül’den itibaren ise Güney Yarımküre’de ilkbahar, Kuzey Yarımküre’de sonbahar hakim olacaktır.

Bunlara ek olaraktan 21 Aralık tarihinden itibaren Güney Yarımküre’de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre’de ise kış mevsimi görülecektir. 21 Haziran tarihinde görülecek olan Yaz gündönümü sayesinde ise yıl içerisinde görülen en uzun gündüz ve en kısa gece tetiklenir. 21 Haziran itibariyle Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi, Güney Yarımküre’de ise kış mevsimi hakim olur.



Son Güncelleme: 21.03.2021 16:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EkinoksIlkbahar21 Mart23 EylülIlkbahar Ekinoksu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Resmi gazete 21 Mart 2021 Pazar kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Pegasus web sitesi flypgs hacklendi! Pegasus'u kim hackledi, müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgileri çalındı mı?
Pegasus web sitesi flypgs hacklendi! Pegasus'u kim hackledi, müşteri bilgileri ve kredi kartı bilgileri çalındı mı?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin kimdir? HDP'nin kapatılması için dava açan Bekir Şahin nerelidir, kaç yaşında?
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Pqueen kimdir? Pelin Baynazoğlu Mansur Yavaş 17 Mart 2021 Twitch yayını izle
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
Adalet Bakanlığı sitesi neden açılmıyor, çöktü mü? Adalet Bakanlığı internet sitesi erişim sorunu
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?

Popüler Haberler

Ekinoks nedir, ne demek? 21 Mart Ekinoksunda neler olur?
21 Mart ekinoksu ile neler gerçekleşecek?
Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 21 Mart Cumartesi bugünkü gazete manşetleri oku
Savaşçı dizisi yeni sezon neden başlamıyor?
Beşiktaş-Fenerbahçe ceza sınırında olan ve sakat olan futbolcular - BJK FB derbi maçı sakatlık durumları
Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüboğlu nereli, yaşı kaç?
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında?
21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? Süper Lig 21 Mart 2021 Pazar maç programı
Survivor 2021 49. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü kimdir?
Tövbeler Olsun dizisinde Aleyna karakterini Çiğdem Tunç canlandırıyor
TRT0 nedir, ne zaman yayına başlayacak? TRT 0 ücretli mi?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Uyanış Büyük Selçuklu 22 Mart 2021 Salı neden yok? UBS yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Konuşanlar Şölen Kimdir? Şölen Yamak Instagram adresi
Acemi Anneler dizisindeki Tarık karakteri kimdir?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri
Yaralı Kalbim 45. bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.