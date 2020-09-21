Ehliyet ve kimlik kartlarında yeni düzen!

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte ehliyet ve kimlik belgelerinin tek bir kartta geçerli olacağı belirtildi. 21Eylül 2020 tarihi ile uygulanmaya başlayan ehliyet bilgilerinin kimlik aktarılma işleminin randevu sistemi ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen düzenleme ile ehliyet ve kimlik bilgileri tek karta yüklenerek vatandaşların işlerinin kolaylaştırılacağı belirtildi.

Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde bugün itibari ile başlayan yükleme işlemlerinde randevu zorunluluğu bulunuyor.

Tek kart sayesinde hem kimlik bilgileri hem de ehliyet bilgileri kullanılabilecekken işlemin kısa sürede gerçekleştiriliyor olması vatandaşları sevindirdi. Ehliyet ve kimliğin tek bir kartta birleştirilebilmesi için aranan tek şart ise iki kartında yenilenmiş olması olarak açıklandı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bilgilerin tek kartta toplanma uygulaması randevu alımları sonrasında gerçekleşecek. Randevular hem Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesi üzerinden alınabilirken aynı zamanda Alo199 hattı üzerinden de alınabilmektedir.

İşlemlerin sadece randevu ile gerçekleşeceğini belirten Adıyaman Nüfus ve Vatandaşlık Merkez İlçe Müdürü Salih Yılmaz, randevusu olmayan vatandaşların merkezlere gelerek boşuna beklememeleri gerektiği, gelmeden önce mutlaka randevu almaları gerektiğini belirtti.