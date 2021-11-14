Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan bir kararla birlikte artık ehliyet sınavlarında animasyonlu sorular kullanılacak. Bakan Mahmut Özer, söz konusu değişiklikle ilgili yaptığı açıklamasında ise değişim kararının eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda alındığını ve e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında daha anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla sınavlarda animasyonlu soruların yer alacağını söyledi.

Yeni uygulamanın, sınavda sorulan soruların adaylara daha anlaşılabilir olarak yansıtılabilmesi ve aynı zamanda ölçülmek istenen davranışların daha net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda sağlayacağını belirten Bakan Özer, sınav sorularını hem görsel açıdan zenginleştirmek hem de soruların içeriğini ve sağlayacağı yararları geliştirmek için Bakanlığın böyle bir karar aldığını aktardı.

Ehliyet sınavı için hazırlanan animasyonlu sorularda adayların gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşmasının sağlanmasının hedeflendiği yeni sistemin, sınav öncesinde adaylara soru çeşidini tanımaları için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarının yapılacağını belirten Bakan Mahmut Özer, bu sınavlarında ÖSYM'nin resmi 'http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/' uzantılı intenet adresinden erişime açılacağını ifade etti.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN YENİ SINAV SİSTEMİ

İşitme engelli sürücü adayları için de işaret dilinde sürücü eğitim setlerinin ve aynı zamanda animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Özer, açıklamasının sonunda konuyla ilgili çalışmalara katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.