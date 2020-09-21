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Ehliyet bilgileri yeni kimlik kartlarına yüklenmeye başladı

Yeni çipli kimlik kartına sahip olan vatandaşların ehliyet bilgilerini yükleme işlemleri başladı. İşlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak gerçekleştirilecek.

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:34
Ehliyet bilgileri yeni kimlik kartlarına yüklenmeye başladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yeni sürücü belgelerindeki bilgilerin çipli kimlik kartına yükleneceğini açıklamıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yüklemeler yapılmaya başladı. Müdürlüklerden randevu alan kişiler, ehliyet bilgilerini yükleme işlemlerini tamamladı. Uygulama ile vatandaşlar tek bir kimlik kartıyla tüm bilgilerini yanında taşıyacak.

Yükleme işlemi ücretsiz gerçekleştiriliyor

Ehliyet bilgisi yükleme işleminin gerçekleştirilebilmesi için vatandaşların yeni çipli kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen işlem, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden randevu alınarak yapılıyor.



Son Güncelleme: 21.09.2020 15:34
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Anahtar Kelimeler:
EhliyetKimlik KartıNüfus
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