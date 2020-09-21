Ehliyet bilgileri yeni kimlik kartlarına yüklenmeye başladı

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yeni sürücü belgelerindeki bilgilerin çipli kimlik kartı
na yükleneceğini açıklamıştı. Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yüklemeler yapılmaya başladı. Müdürlüklerden randevu alan kişiler, ehliyet
bilgilerini yükleme işlemlerini tamamladı. Uygulama ile vatandaşlar tek bir kimlik kartıyla tüm bilgilerini yanında taşıyacak.
Yükleme işlemi ücretsiz gerçekleştiriliyor
Ehliyet bilgisi yükleme işleminin gerçekleştirilebilmesi için vatandaşların yeni çipli kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen işlem, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden randevu alınarak yapılıyor.
Son Güncelleme: 21.09.2020 15:34
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