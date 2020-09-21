Ehliyet bilgileri yeni kimlik kartlarına yüklenmeye başladı

Yükleme işlemi ücretsiz gerçekleştiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yeni sürücü belgelerindeki bilgilerin çiplina yükleneceğini açıklamıştı.ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yüklemeler yapılmaya başladı. Müdürlüklerden randevu alan kişiler,bilgilerini yükleme işlemlerini tamamladı. Uygulama ile vatandaşlar tek bir kimlik kartıyla tüm bilgilerini yanında taşıyacak.

Ehliyet bilgisi yükleme işleminin gerçekleştirilebilmesi için vatandaşların yeni çipli kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen işlem, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden randevu alınarak yapılıyor.