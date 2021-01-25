EGM'den çarşı ve mahalle bekçileri ile ilgili paylaşım!

Bekçi uygulaması son yılların en merak edilen ve alımları en fazla araştırılan meslek olurken EGM tarafından yapılan açıklamalarda çarşı ve Pazar yerinde bulunan bekçilerin 2020 yılında ne kadar lazım olduğunu kanıtladı.

EGM resmi intenet sitesinde yer alan bilgiler ‘Bekçilerimiz gücümüze güç katıyor’ denilerek paylaşılırken 2020 yılı verileri kamuoyuna duyuruldu.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin 1139 kayıp olayında görev aldığını ve kayıpları ailelerine kavuşturduğu açıklanırken 1139 kişiden 393’ü çocuk olarak açıklandı. Öte yandan yapılan 3144 hırsızlık olayına müdahale eden bekçilerin 45 bin aranan kişiyi yakalamada büyük başarı elde ettiği açıklandı.