Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?

Covid-19 salgını kapsamında alınmış olan önlemler hayli fazlaydı. Bu önlemlerden biride eğlence yerleri, barlar ve gece kulüplerinin kapanması oldu. İşletme sahipleri dâhil birçok vatandaş kabine toplantısı doğrusu alınan kararları dört gözle bekleye başladılar. Peki, Eğlence yerleri, barlar ve gece kulüpleri hakkında karar ne yönde oldu? Eğlence yerleri açılacak mı?

Eğlence mekânları ne zaman açılacağı kararı alındı mı?

1 Mart 2021 de kabine toplantısında alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyuna şu şekilde açıklamıştı.

"Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir."

Bu açıklamanın ayrıntılı detaylarına yönelecek olursak 1 Mart normalleşme genelgesinde eğlence yerleri, barlar ve gece kulüplerinin açılmasıyla ilgili bir bilgilendirme yer almadı. Fakat yapılan görüşler çerçevesinde haziran ayında bir kararla açılma olasılığının yüksek olacağı tahmin ediliyor.