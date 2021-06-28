Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler

Halkın en merak ettiği durumlardan biri de haftalık hava durumu tahminleri. Son iddialara göre hava sıcakları mevsim standardını aşacak. Sıcaklığın Ankara ve İstanbul özelinde 30-32, İzmir’de ise 35-37 civarlarında olması beklenenler arasında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada 28 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkta aşırı bir yükselmenin gerçekleşmeyeceğini, Karadeniz ve iç kesimlerde standart beklenen durumun olacağı fakat diğer bölgelerin mevsim standardını aşacağı öne sürüldü.
Ege Bölgesinde günün hava durumu
Kütahya - 29’C
Manisa – 38’C
Muğla – 37’C
Son Güncelleme: 28.06.2021 16:21