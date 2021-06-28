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Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler

Ülkemizde hava durumlarında yaşanan artış zorlu anlar yaşatmaya başladı. Yaklaşık 1-2 haftadır yağışlı hava yerini bunaltıcı havalara bırakmaya başlamıştı. Peki Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl? İşte hava durumu konusunda son bilgiler…

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:21
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
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Halkın en merak ettiği durumlardan biri de haftalık hava durumu tahminleri. Son iddialara göre hava sıcakları mevsim standardını aşacak. Sıcaklığın Ankara ve İstanbul özelinde 30-32, İzmir’de ise 35-37 civarlarında olması beklenenler arasında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada 28 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkta aşırı bir yükselmenin gerçekleşmeyeceğini, Karadeniz ve iç kesimlerde standart beklenen durumun olacağı fakat diğer bölgelerin mevsim standardını aşacağı öne sürüldü.

Ege Bölgesinde günün hava durumu

İzmir – 36’C

Kütahya - 29’C

Manisa – 38’C

Muğla – 37’C


Son Güncelleme: 28.06.2021 16:21
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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuEge
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