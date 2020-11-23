Efsane Cuma günleri yaklaşıyor! İndirimli ürün kampanyalarına son günler

Black Cuma ülkemizdeki ismi ile Efsane Cuma birbirini izleyen indirimlerin olduğu alışveriş haftasını ifade ediyor. Bu yıl 27 Kasım gününe denk gelecek olan Efsane Cuma günlerinde pek çok marka büyük oranda indirimli ürünleri müşterilere sunuyor. Bu günlerde %70’e varan indirimli ürünler satışa hazırlanıyor.

Teknolojiden beyaz eşyaya, ev eşyalarına, kozmetik ve parfümeriye kadar her alanda geçerli olan indirimler %30, %50 ve %70’e varan indirimlerle karşımıza çıkıyor.

Efsane Cuma ( Black Cuma) Ne Zaman Başlıyor?

Bir hafta boyunca süren Efsane Cuma günlerinin ilk indirimleri 23 Kasım 2020 günü itibari ile başladı. Bu yıl asıl anlamda 27 Kasım’da başlayacak olan indirimler seneye 26 Kasım’da bir sonraki sene ise 25 Kasım’da gerçekleştirilecek.