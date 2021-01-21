Edirne’ye gelen su maymunları! Su taşkını Bulgaristan’dan getirdi

Bulgaristan’da oluşan aşırı yağış sebebi ile Tunca Nehri’nin taşması ile sular yüzlerce su maymununu Edine’ye getirdi. Meriç nehri kıyısında yetişen su maymunları beslenmesini kurbağa ve bitki kökleri yiyerek yaşamını sağlıyor. Etkili olan bol yağış sonrası Tunca Nehri’nin Meriç nehrine akması sonucunda Bulgaristan’dan gelen su maymunları Edine’ye geldi. Güney Amerika ana vatanı olan su maymunları Edine’ye gelmesi ile heyecanlanan halk fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.

Kemirgen hayvan türünden oluşan Su maymunları görünüş olarak dev bir fareyi anımsatsa da erkek maymunların 8 dişi su maymunların ise 5 kilogram olduğu tespit edildi.

Kazanova Deresi yakınında besicilik yapan Osman Tireler su maymunları ile karşılaştığında doğaya zarar vermediğini öne sürdü. Tireler: “Derede yaşıyorlar. Yaklaşık 30- 40 tane su maymunu gördüm. İnsan gördüklerinde kaçmıyorlar. Bu hayvanların, bize bir zararı yok. Kurbağa ve bitki kökü yiyerek besleniyorlar. Bulgarların özel çiftlerde ürettikleri bu hayvanları, ben de merak edip araştırdım. Su taşkınlarıyla birlikte ilk defa bizim tarafa 40 sene önce gelmeye başlamışlar. Zarar vermeden burada, onlara bakıyoruz" dedi.





Su maymunlarının geldiği bölgede çiftçilik yapan Ramiz Millet onları gördüğünde ilk fareye benzettiğini açıkladı. Her gün orada olduklarını ve çok güzel hayvanlar diye bahsettiği su maymunları için doğaya uyumlu ve kendilerinin bir parçası olduğunu söyledi. Balık gibi suda gezdiklerini dile getiren Millet, ilk görmesi üzerine şaşkınlık geçirip ve araştırma sonucu Güney Amerika ve kürklerine ait olduğunu öğreniyor.