Edirne'de artan yağışların ardından sel ve taşkınlara karşı açıklama yapıldı

Edine yağışlarının devam edeceği açıklandı. Meteorolojiden yapılan açıklamanın ardından Edine halkı nehirlerin taşma riskini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi her yıl Edine’de bulunan başta Meriç nehri olmak üzere Tunca ve Arda nehirlerinde taşkınlar gerçekleşiyor. Taşkın ve sel konusunda DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bu açıklamanın yanı sıra nehir kenarlarında oturan veya faaliyet gösteren kişilerin oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olması da istendi. Sel beklentisinin olmaması vatandaşların rahatlattı.
Son Güncelleme: 12.12.2020 20:44