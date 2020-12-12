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Edirne'de artan yağışların ardından sel ve taşkınlara karşı açıklama yapıldı

Meteorolojiden yapılan açıklamada Edirne’de yağışların devam edeceği duyuruldu. Edirne yağışların devam edeceğinin açıklanmasının ardından vatandaşları sel korkusu aldı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 20:44
Edirne'de artan yağışların ardından sel ve taşkınlara karşı açıklama yapıldı
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Edine yağışlarının devam edeceği açıklandı. Meteorolojiden yapılan açıklamanın ardından Edine halkı nehirlerin taşma riskini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi her yıl Edine’de bulunan başta Meriç nehri olmak üzere Tunca ve Arda nehirlerinde taşkınlar gerçekleşiyor. Taşkın ve sel konusunda DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yapılan modellemelere göre, Tunca Nehri'nde su miktarının saniyede 40 metreküp, Meriç Nehri'nde ise saniyede 750 metreküp civarlarına kadar yükselebileceği, ancak herhangi bir taşkın riski oluşturmayacağı beklenmektedir.”

Bu açıklamanın yanı sıra nehir kenarlarında oturan veya faaliyet gösteren kişilerin oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olması da istendi. Sel beklentisinin olmaması vatandaşların rahatlattı.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 20:44
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Anahtar Kelimeler:
EdirneYağışSelMeriç
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