Edirne'de araçlar suya gömüldü! Sarı uyarı turuncuya yükseltildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan şiddetli yağmur uyarıları sonrasında Edine sele teslim oldu. Dünden beri aralıksız yağan yağmur sonrasında gelen açıklamalarda 36 saate metrekareye 90 kilo yağış düştüğü belirtildi. Yağış nedeniyle seviyesi yükselen Tunca nehrine yapılan uyarı sarıdan turuncuya çekildi.

36 saattir Edine’de devam eden yağışlar nedeni ile hava sıcaklığı 7 derecelere kadar düştü. Metrekareye 90kilo yağış düştüğü açıklanırken şehir ve Tunca nehri için sarı verilen ikazlar turuncu olarak revize edildi. Meteorolojiye göre yağışlar gece saatlerinde son bulacak.

Araçlar yarıya kadar suya gömüldü

36 saattir devam eden yağışlar nedeniyle Edine’de bazı sokak ve caddelerde su birikintileri yaşanmaya devam ediyor. Alt geçitler risk taşımaya devam ederken bazı mevkilerde araçların suya gömüldüğü anlar paylaşılmaya başladı.

Edine Keresteciler’de alt geçidin su dolması ile araçlar mahsur kaldı. Hafif ticari aracın alt geçitte yarısına kadar suya gömülmesi ise dikkat çekti. Sürücünün kendi imkanları ile araçtan kurtulduğu ve sağlık sorunu olmadığı belirtilirken sürücü, sudan geçerken bir anda aracının durduğunu ve çalışmadığı aktardı.

İstasyon Mahallesinde bazı evlere su dolduğu açıklanırken AFAD yetkililerinin olaya müdahale ettiği ve zorda olan vatandaşları kurtardığı açıklandı. D-100 karayolunda yoğun su birikintisi olduğu uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği açıklandı.

Tunca nehri için verilen sarı uyarı turuncuya revize edildi

Tunca nehrinin yağış nedeni ile debisinin arttığı açıklanırken yağışlardan önce verilen sarı uyarı yağışların sonrasında turuncuya yükseltildi. Öğlen yapılan incelemelerde saniyede 80 metreküp olarak ölçülen Tunca nehri debisi son ölçümlerde saniye 145 metreküpe yükseldi. Devlet Su İşleri ise sarı olan uyarıyı turuncuya yükseltti.