Edirne sınırında kaçak içki operasyonu! 155 litre kaçak içkiye el koyuldu!

Kaçak alkol üretim ve satışı ile ilgili ihbar ve olaylar günden güne artmaya devam ederken Edine’de yapılan kaçak içki imalatı ihbarları değerlendirildi.

Edine’de bulunan ve Bulgaristan ile sınır olan Hamzabeyli Sınır Kapısından geçmek isteyen iki araçta yapılan aramalar sonucundakaçak alkol ele geçirildi.

Moldova ve Bulgaristan uyruklu olduğu kesinleşen 8 kişi gözaltına alındı. Edine İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar ile Türkiye’ye yurtdışından kaçak içki sokmaya çalışan 7’si Moldovalı, 1’i Bulgaristanlı olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Konu ile ilgili soruşturma devam ederken 8 yabancı uyruklu suçlunun da sorguları devam ediyor.