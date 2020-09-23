Ebru Polat sosyal medya hesabından düşmanlarına seslendi!

Kozmetik markası çıkaran ve sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, yakın zamanda evini taşıyan ve işiyle sürekli gündeme gelen Polat, sosyal medya hesabından göndermeli paylaşımlarda bulunuyor.

Geçtiğimiz gün güzellik merkezi açıp kendi ismini veren ancak diploması kendi adına olmayan kişilere göndermeli sözlerinin ardından da bu sefer düşmanlarına seslendi. Hikayesinden yaptığı paylaşımda fake hesap açan kişilere ağır sözler söyleyen Ebru Polat, başkasının üstünden geçinen kişilere düşman olduğu ve onları döveceğini "Onun bunun üzerinden geçineceğinize onurunuzla çalışın sonra beni düşman görün. Davul bile dengi dengine ezik düşman istemem. Ha bir de sizi döverim bak" sözleriyle paylaştı.