Ebru Polat sosyal medya hesabından düşmanlarına seslendi!

Geçtiğimiz gün güzellik merkezi açıp kendi ismini veren ancak diploması kendi adına olmayan kişilere göndermeli sözlerinin ardından da bu sefer düşmanlarına seslendi. Hikayesinden yaptığı paylaşımda fake hesap açan kişilere ağır sözler söyleyen Ebru Polat, başkasının üstünden geçinen kişilere düşman olduğu ve onları döveceğini "Onun bunun üzerinden geçineceğinize onurunuzla çalışın sonra beni düşman görün. Davul bile dengi dengine ezik düşman istemem. Ha bir de sizi döverim bak" sözleriyle paylaştı.
Son Güncelleme: 23.09.2020 02:19