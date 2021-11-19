E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için takibe alındı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığa ait olacak olan 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakan Muş, son zamanlarda online siteler için çok fazla şikayet aldıklarını ve bu nedenle e-ticaret sitelerinde yeni düzenleme getirmeye karar verdiklerini açıkladı.
Muş, konuşmasının devamında e-ticaret sisteminin kurallı olarak faaliyet göstermesinin önemli olduğunu ve mutlaka rekabetin oluşması konusunda hem fikir olduklarını aktararak, sistem içine yeni oyuncuların girmesine de imkan tanıyacak bir ekosistem yaratmak için çabaladıkları ifadesini kullandı.
Son Güncelleme: 19.11.2021 12:29