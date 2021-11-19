İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için takibe alındı!

E-ticaret sitelerinde yeni düzenlemeler için başlatılan çalışmalarda özellikle yapılan şikayetler dikkate alınırken söz konusu siteler de takibe alındı.

19 Kasım 2021 Cuma 12:29
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için takibe alındı!
Takip Et:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığa ait olacak olan 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakan Muş, son zamanlarda online siteler için çok fazla şikayet aldıklarını ve bu nedenle e-ticaret sitelerinde yeni düzenleme getirmeye karar verdiklerini açıkladı.

E-ticaret siteleriyle ilgili bir çalışma başlattıkları bilgisini paylaşan Bakan Mehmet Muş, online satış alanını takibe aldıklarını ve bu alanla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini söyledi. Bu güne kadar zincir marketlerle ilgili pek çok eleştiri aldıklarını ve bu eleştirilerin artık online sitelerle ilgili olmaya başladığını belirten Bakan Muş, söz konusu çalışmayla ilgili meclisten bir yetkiye ihtiyaç duyulması halinde meclisten talepte bulunacaklarını ve yetki verilmesi durumunda ise düzenlemede daha net adımlar atabileceklerini ifade etti.

Muş, konuşmasının devamında e-ticaret sisteminin kurallı olarak faaliyet göstermesinin önemli olduğunu ve mutlaka rekabetin oluşması konusunda hem fikir olduklarını aktararak, sistem içine yeni oyuncuların girmesine de imkan tanıyacak bir ekosistem yaratmak için çabaladıkları ifadesini kullandı.


Son Güncelleme: 19.11.2021 12:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıE Ticaret SiteleriYeni Düzenleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?

Popüler Haberler

TJK 19 Kasım 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir? Day of the Dead dizisi yeniden ekranlara geliyor
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?
Web programcısı ne iş yapar? Web programcısı maaşları ne kadar?
Hafta sonu 20 Kasım 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Kasım 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
19 Kasım 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
19 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Kasım Cuma at yarışı programı
Akbank ve ING bank faizsiz 5.000 TL ihtiyaç kredisi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 14 Kasım 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
Yüksek gerilim trafo montaj işçisi maaşı ne kadar? Yüksek gerilim trafo montaj işçisi ne iş yapar?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Boya Üretim Operatörü ne iş yapar, maaşı ne kadar? Boya Üretim Operatörü 2021 maaşları ve iş ilanları
SSK'lı, EYT'li, Bağkur'lu, emekli olamayan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.