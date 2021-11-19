E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için takibe alındı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığa ait olacak olan 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakan Muş, son zamanlarda online siteler için çok fazla şikayet aldıklarını ve bu nedenle e-ticaret sitelerinde yeni düzenleme getirmeye karar verdiklerini açıkladı.

E-ticaret siteleriyle ilgili bir çalışma başlattıkları bilgisini paylaşan Bakan Mehmet Muş, online satış alanını takibe aldıklarını ve bu alanla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini söyledi. Bu güne kadar zincir marketlerle ilgili pek çok eleştiri aldıklarını ve bu eleştirilerin artık online sitelerle ilgili olmaya başladığını belirten Bakan Muş, söz konusu çalışmayla ilgili meclisten bir yetkiye ihtiyaç duyulması halinde meclisten talepte bulunacaklarını ve yetki verilmesi durumunda ise düzenlemede daha net adımlar atabileceklerini ifade etti.

Muş, konuşmasının devamında e-ticaret sisteminin kurallı olarak faaliyet göstermesinin önemli olduğunu ve mutlaka rekabetin oluşması konusunda hem fikir olduklarını aktararak, sistem içine yeni oyuncuların girmesine de imkan tanıyacak bir ekosistem yaratmak için çabaladıkları ifadesini kullandı.