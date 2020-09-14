E-scooter yönetmeliği belli oldu

Ülkemizde de kullanımı fazlasıyla artan elektrikli scooterlar ile ilgili yeni kararlar belli olmaya başladı. Özellikle büyükşehirlerde çok fazla görülen e-scooterlar hakkında yasal düzenlemeler yapıldı. Yeni yönetmelik ile birlikte elektrikli scooterları kimlerin kullanabileceği ve hizmet şartları belli oldu.

Elektrikli Scooterlar İçin Yeni Kararlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla e-Scooter yönetmeliğiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Toplantıdan çıkan e-scooter kararları açıklandı.

Yeni uygulamaya göre e-Scooter’ın azami hızı 18 km olacak. Ayrıca scooterlar otoyol, şehirler arası ve azami hız sınırının 50 km olduğu yerlerde kullanılamayacak. Bunun yanı sıra scooterları kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekecek. Bunun yanı sıra 16 ile 18 yaş arası kişilerin de M ve A1 ehliyete sahip olması gerekecek.

Yeni kararlarla birlikte birden fazla kişinin araca binmesi de yasaklandı. Bu araçların yayaları ve engelli gibi zor durumda olan kişileri tehlikeye atmasına izin verilmeyecek. Ayrıca scooterların toplu taşıma araçları ile uyumlu bir şekilde çalışabilmesi de sağlanacak.

Scooterların belirlenen yerlerde çok fazla olması engellenecek ve kamu düzenini bozmayacak şekilde kullanım sağlanacak.

Toplantı sonrasında e-Scooter işletmeleri için de bazı şartlar açıklandı. Yeni kararlara göre ülkemizde izin belgesi olmayan hiçbir şirket faaliyet gösteremeyecek. İzin belgesi için şirketlerin 500 bin TL sermaye, minimum 2 bin adet e-scooter bulundurması ve kalite belgesi gerekecek. Yüzde 30 oranında yerli olan şirketlere 1000 adet scooter kiralama imkanı sağlanacak.