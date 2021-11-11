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E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası

Acil nakit arayışında olan kişilere E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası müjdesi geldi. Vatandaşlar bu haber üzerine sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? sorusunun yanıtlanmasını beklemeye başladı. Detaylar haberimizde...

11 Kasım 2021 Perşembe 00:09
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası
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Koronavirüs salgını vatandaşa sağlık dışında ekonomik açıdan da darbe vurdu. Ekonomik sorunlarından dolayı nakit arayışında olan kişilere hükümetten 1100 TL’lik sosyal yardım parası müjdesi geldi. Buna göre gerekli şartları sağlayan vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verilecek. Bu fırsattan faydalanmak isteyen kişiler arama motorları üzerinden başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Sosyal Yardım Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hayata geçirdiği 1100 TL’lik sosyal yardım parasından faydalanmak isteyen kişilerin bazı şartları karşılaması gerekiyor. İşte o şartlar:

- Asgari ücretin 3’te 1’i tutarında bir gelire sahip olmak

- Sigortalı bir işte çalışmamak

- Bir eve veya arsaya sahip olmamak

- T.C. vatandaşı olmak gereken şartlar arasındadır.

Yukarıda belirtilen şartları karşılayan kişilere T.C kimlik son hanesine göre ödemeler yapılacak. Buna göre T.C kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günü sosyal yardım paralarını alabilecek.

Hükümetin sağladığı sosyal yardım parasının sorgulamasını yapmak isteyen vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi intener sitesine E-Devlet şifreleriyle birlikte giriş yaparak sorgulama işlemlerini tamamlayabilirler.


Son Güncelleme: 11.11.2021 00:09
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Anahtar Kelimeler:
E-devletSosyal Yardım Parası
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