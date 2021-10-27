E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

E-devlet üzerinden giriş yapamayan kullanıcılar sisteme ne olduğunu merak ediyor ve E-devlet çöktü mü? Neden açılmıyor? Gibi soruları araştırmaya başladı. Yarım saat içerisinde uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcıların sisteme giremedikleri belirtiliyor. Erişim sorununa dair resmi bir yerden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Kullanıcılar şikayetklerini ve sorularını twitter üzerinden dile getirmekte.

E-devlet uygulaması üzerinden sisteme giriş yapmak isteyen ve işlerini halletmek isteyen kullanıcılar “bu sayfa açılmıyor” tarzında bir ikaz ile karşılaşıyor.