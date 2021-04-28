e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan tam kapanma kararında şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilmiş ve izne tabi tutulmuştu. Bu yüzden birçok vatandaş Seyahat İzin Belgesinin nerelerden alınacağını araştırmaya başladı. Seyahat izin belgesi, ALO199'dan yada e-Devlet sisteminden T.C. kimlik numarasıyla ve şifresiyle alınabiliyor. Seyahat izin belgesini e-devlet sisteminden nasıl alınacağı ile ilgili detaylara yazımızda yer verdik.

Seyahat İzin Belgesi e-devletten nasıl alınır?

T.C. kimlik numarasıyla ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın. Sonrasında karşınıza çıkan pencerede arama kısmına ‘E-Başvuru’ yazın. Ardından açılan sistemde ‘Yeni başvuru’ kısmına tıklayın. Buradan da başvuru türünü ve belge türünü seçin ve sonrasında istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde ve doğru olarak doldurup başvurunuzu sonlandırın.

Değerlendirme sonucu başvuran kişiye SMS ile bildirilecektir. Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar ya da havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaralarıyla doğrulama yaptırdıktan sonra kabul edilecektir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Seyahat için zorunlu haller sayılacak durumlar neler?

-Tedavi edilidği hastaneden taburcu olarak ikamet adresine geri gitmek isteyenler, doktor raporuyla sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar ,

-Kendisi yada eşinin, hayatını kaybeden birinci derece yakınının yada kardeşinin cenazesine katılmak için yada cenaze nakil işlemlerine refakat edecek olanlar (en çok sekiz kişi),

-Bir kişinin olduğu kente son beş gün içinde gelmiş olmaklla beraber kalacak yerinin olmaması ve ikamet edilen yerleşim yerine dönmek isteyenler (Beş gün içerisinde geldigini yolculuk biletiyle, geldiği araç plakasıyla, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgiyle ibraz edenler),

-ÖSYM'nin yaptığı sınava ve diger merkezi sınavlara katılacak adaylar ve refakatçilerinin,

-Askerlik görevini tamamlayıp evine dönmek isteyenler,

-Özel yada kamudan günlük sözleşmeye davet yazısı olanlar,

-Cezaevlerinden serbest bırakılanlar,

Belirtilenlerin olması halinde toplu ulaşım araçları ile ya da İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemlerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yolu ile Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydı ile özel araçlarla seyahat edebilecektir.