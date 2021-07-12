E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?

Kurban Bayramı’nın başlamasına 1 haftalık bir süre kaldı. 20 Temmuz ila 23 Temmuz arasında icra edilecek bayramda verilecek ikramiyenin dışında ekstra bir bayram harçlığı verileceği söylentileri iyice yoğunlaşmaya başladı. İnsanlar ise E-Devlet üzerinden 500 TL bayram harçlığı verilecek mi sorusunun yanıtı bulmak adına arama motorlarını meşgul ediyor. Peki söylentilerin aslı bulunuyor mu?

İçişleri Bakanlığı söylentilerle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bayram harçlığı söylentilerinin asılsız olduğu ve bu vaatlerle kapınızı çalan kişilere itimat edilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yer aldı. Geçtiğimiz yıl da bu tür iddialar gündeme gelmiş ancak bakanlık yetkilileri bu iddiaları yine yalanlamıştı. İşte konu ile ilgili açıklama:

Bu açıklama sonucunda Kurban Bayramı’nda emeklilere ve memurlara verilecek olan bayram ikramiyelerinin dışında herhangi bir ikramiye verilmeyeceği kesinlik kazanmış oldu.