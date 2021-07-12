E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?

Kurban Bayramı’nın başlamasına 1 haftalık bir süre kaldı. 20 Temmuz ila 23 Temmuz arasında icra edilecek bayramda verilecek ikramiyenin dışında ekstra bir bayram harçlığı verileceği söylentileri iyice yoğunlaşmaya başladı. İnsanlar ise E-Devlet üzerinden 500 TL bayram harçlığı verilecek mi sorusunun yanıtı bulmak adına arama motorlarını meşgul ediyor. Peki söylentilerin aslı bulunuyor mu?
Bu açıklama sonucunda Kurban Bayramı’nda emeklilere ve memurlara verilecek olan bayram ikramiyelerinin dışında herhangi bir ikramiye verilmeyeceği kesinlik kazanmış oldu.
Son Güncelleme: 12.07.2021 14:16