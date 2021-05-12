Düzce’de yangın!

’ninilçesinde iki katlı binada meydana gelenmahalle sakinlerini paniğe düşürdü. Düzce’de bugün meydana gelen yangın sonucu iki katlı ev küle döndü. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu ağır maddi hasar meydana geldi, can kaybına ise rastlanılmadı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.