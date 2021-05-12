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Düzce’de yangın!

Düzce’de çıkan yangın sonucu iki katlı ev tanınamaz hale geldi. Çilimli ilçesinde gerçekleşen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:38
Düzce’de yangın!
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Düzce’nin Çilimli ilçesinde iki katlı binada meydana gelen yangın mahalle sakinlerini paniğe düşürdü. Düzce’de bugün meydana gelen yangın sonucu iki katlı ev küle döndü. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu ağır maddi hasar meydana geldi, can kaybına ise rastlanılmadı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
DüzceÇilimliYangın
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