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Düzce'de Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin TIR’ın altına girmesi sonucu oluşan feci kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

08 Kasım 2020 Pazar 11:30
Düzce'de Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
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Sabah saatlerinde meydana gelen kazada Düzce’de TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde İstanbul yönüne gitmekte olan Ali Arslan’ın sürdüğü otomobil direksiyon hâkimiyetini biranda kaybetmesi ile Ahmet Korkmaz adlı kişinin sürdüğü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına giren araç hurdaya döndü. Gerçekleşen korkunç kazada otomobilin sürücüsü Ali Arslan hayatını kaybederken, otomobilin arka koltuğunda bulunan Selvinaz Öztürk ise yaralandı. 


Yaralanan kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, hayatını kaybeden Ali Arslan hastane morguna kaldırıldı.

Olayda ne olduğunu anlamayan TIR sürücüsü Ahmet Korkmaz olayı anlatırken rampa yukarı çıktığı sırada araç arkasından bir patırtı geldiğini ve aracını durdurduğunda bir otomobilin TIR’ın altına girmiş olduğunu gördüğünü söyledi. Olayın nasıl gerçekleştiğini ise anlamadığını ifade etti.



Son Güncelleme: 08.11.2020 11:30
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Anahtar Kelimeler:
DüzceTrafik Kazası
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