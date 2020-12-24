Düzce'de 85 yaşındaki Muhammet Akdoğan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Muhammet Akdoğan'ın ardından eşi Naciye Akdoğan'da vefat etti

Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürenvirüs nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybediyor. Son olarak’nin Kaynaşlı ilçesinde yaşayan Muhammed ve Naciye Akdoğan çifti 20 günlük arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

85 yaşındaki Muhammet Akdoğan Kasım ayında koronavirüse yakalanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumu ağırlaşan Muhammet Akdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammet Akdoğan’ın ardından 84 yaşındaki eşi Naciye Akdoğan’da koronavirüse yakalandı. Eşinin vefatından 20 gün sonra tedavi altında olan Naciye Akdoğan’da da acı haber geldi. Muhammet Akdoğan ve Naciye Akdoğan çiftinin vefat etmesinin ardından Muhammet Akdoğan’ın kardeşi (77) Nusret Akdoğan’ın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.