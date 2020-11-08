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Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yangın çıktı!

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında bulunan elektik panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanların Acil bölümünü etkisi altına alması nedeni ile hastalar sedyeler ile hastaneden tahliye edilirken itfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti.

08 Kasım 2020 Pazar 19:37
Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yangın çıktı!
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin otoparkında bulunan elektrikli panoda elektrik kaçağı nedeni ile yangın çıktı. Yangın çıkması sonucunda hastanenin Acil bölümü dumanlara teslim olunca içerde ki hastalar büyük korku yaşadı. Duman zehirlenmesi yaşanmaması için sedyede ki hastalar dışarı çıkarılırken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında bulunan elektrik panosunda çıkan kıvılcımlar sonrasında başlayan yangın hastanenin acil bölümünü etkilerken kısa sürede Düzce İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Ekiplerin yangına zamanında müdahalesi sonrasında kontrol altına alınırken hastalar sedye ile dışarı çıkarıldı.

Tahliye yapıldı

Yangın sebebi ile yükselen dumanlar Acil bölümünü etkisi altına alınca sedyede yatan hastalar dışarı çıkarıldı. Dumanın binadan tahliye edilmesi üzerine hastalar tekrar odalarına alındı.



Son Güncelleme: 08.11.2020 19:37
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Anahtar Kelimeler:
DüzceHastaneYangın
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