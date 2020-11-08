Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yangın çıktı!

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin otoparkında bulunan elektrikli panoda elektrik kaçağı nedeni ile yangın çıktı. Yangın çıkması sonucunda hastanenin Acil bölümü dumanlara teslim olunca içerde ki hastalar büyük korku yaşadı. Duman zehirlenmesi yaşanmaması için sedyede ki hastalar dışarı çıkarılırken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tahliye yapıldı

Atatürk Devlet Hastanesi otoparkında bulunan elektrik panosunda çıkan kıvılcımlar sonrasında başlayan yangın hastanenin acil bölümünü etkilerken kısa sürede Düzce İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Ekiplerin yangına zamanında müdahalesi sonrasında kontrol altına alınırken hastalar sedye ile dışarı çıkarıldı.

Yangın sebebi ile yükselen dumanlar Acil bölümünü etkisi altına alınca sedyede yatan hastalar dışarı çıkarıldı. Dumanın binadan tahliye edilmesi üzerine hastalar tekrar odalarına alındı.