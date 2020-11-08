Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yangın çıktı!

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin otoparkında bulunan elektrikli panoda elektrik kaçağı nedeni ile yangın çıktı. Yangın çıkması sonucunda hastanenin Acil bölümü dumanlara teslim olunca içerde ki hastalar büyük korku yaşadı. Duman zehirlenmesi yaşanmaması için sedyede ki hastalar dışarı çıkarılırken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Tahliye yapıldı
Yangın sebebi ile yükselen dumanlar Acil bölümünü etkisi altına alınca sedyede yatan hastalar dışarı çıkarıldı. Dumanın binadan tahliye edilmesi üzerine hastalar tekrar odalarına alındı.
Son Güncelleme: 08.11.2020 19:37