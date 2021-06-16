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Duygu Delen’in ölümünde baş şüpheli olan Mehmet Kaplan’a akıl almaz ceza

Kısa süre önce Gaziantep’te yaşanan kadın cinayeti bugün akıl almaz bir sonuçla karşı karşıya kaldı. 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne sebep olan sanık Mehmet Kaplan’a mahkeme ev hapsi vererek tahliye etti. Konu hakkında detaylar haberimizde

16 Haziran 2021 Çarşamba 20:47
Duygu Delen’in ölümünde baş şüpheli olan Mehmet Kaplan’a akıl almaz ceza
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Gaziantep’te yaşayan 17 yaşındaki Duygu Delen şüpheli şekilde hayata veda ederken Delen’i ölümüne ilişkin sebep gösterilen Mehmet Kaplan 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. 16 Haziran tarihi ile 4. Duruşmasına çıkan Kaplan ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Raporda, "Duygu Delen'in dengesini kaybederek, kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir" denilmişti. Şüpheli ölüm üzerine yapılan araştırmalar sonucunda balkondan atlamasına ilişkin raporda şu karar varıldı. Duygu Delen'in dengesini kaybederek, kaza sonucu düşmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir denildi. 


Son Güncelleme: 16.06.2021 20:47
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Anahtar Kelimeler:
Duygu Delen ölümüDuygu Delen Mahkemesi
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