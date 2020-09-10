Dünya'nın en saçma binası değerleniyor!

Google’a Dünya’nın en saçma binası yazınca çıkan Kahramanmaraş’ın ünlü binası sarı mavi ve kırmızı renklere sahip bina yapı itibari ile oldukça garip bir görüntüye de sahip. Dünya’nın en saçma binası olan ve Özel İdare İş Merkezi olarak kullanılan binaya ilişkin yeni bir karar alındı.

Binanın şehir merkezi projesi ile yıkılması ya da tadilattan geçerek kullanılır alanlarının arttırılarak işlevselleştirilmesi düşünülürken 26 yıldır ayakta olan binanın oldukça sağlam olduğu ve geniş bir otopark alanına da sahip olduğu düşünülüyor. Binanın kullanılması halinde bilinirliği sayesinde turistik açıdan da büyük öneme sahip olduğu da eklenirken binanın marka işlevi gördüğü ve tadilat ile oldukça ünlü bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Bina ile ilgili Mustafa Koç isimli bir müteahhit otel, AVM gibi çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini de ekliyor.