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Dünyanın dönüş hızında değişme: Bu yıl daha hızlı geçecek!

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre dünyanın dönüş hızı değişti. Bu kapsamda 2021 yılı daha hızlı geçecek.

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:40
Dünyanın dönüş hızında değişme: Bu yıl daha hızlı geçecek!
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Independent’in bir haberine göre Kanada’da York Üniversitesi’nde görev yapan astronomi ve fizik profesörü Paul Delaney’in CTV televizyonundaki açıklamalarına göre Dünya’nın dönüş hızı arttı. Bu değişim yeryüzündeki zamanın yavaşlaması anlamına gelmektedir.

Yapılan bilimsel hesaplamalar kapsamında, 2021 yılında ortalama bir gün, 24 saatlik (86 bin 400 saniye) normal güne göre 0,05 milisaniye daha kısa olacak.

Profesör Delaney açıklamalarında kısalmanın küresel iklim değişikliğinden ötürü olduğunu belirtti. Eriyen buzulların dünya üzerindeki kütlenin konumunun şeklini değiştirdiği için ve suların dünyanın dönüş eksenine yaklaşmasına bağlı olarak dünyanın dönme hızını artırdığını söyledi.

“Günlerin belirlenmesini etkileyebilir.”

Delaney, dünyanın dönme hızındaki değişikliği kollarını bedenine yaklaştıran patenciye benzeterek anlattı. Kısalmanın saniyeden az olacağı için insanların gündelik yaşantılarını etkilemeyeceğini söyledi. Bunun yanı sıra iklim değişikliğinden ötürü buzulların erimesi durumu zamanla küresel zaman dilimini etkileyecek ve günlerin belirlenmesinde de etkili olacağını iletti. Bu durumu önlemek adına “Artık saniye” uygulamasına geçilebileceğini de ekledi.

“İletişim sistemlerinde karışıklık yaratabilir.”

Bazı uzmanların görüşlerine göre, bu uygulama kapsamında belirlenen takvim yılının son dakikasına fazladan bir saniye eklemek akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda veya iletişim sistemlerinde karışıklık meydana getirebilir. Çünkü bu cihazlar Dünya’nın dönüş hızındaki değişikliği dikkate almamaktadır.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, (NIST) 1972 yılından  2016 yılına  kadar ortalama her 1,5 yılda “artık saniye” eklenmişti. Ancak 2016 yılından itibaren Dünya Rotasyon ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), Dünya'nın dönüş hızındaki artış nedeniyle “artık saniye” uygulamasının bundan sonra gerekli olmadığını açıklamıştı ve  bu kapsamda IERS, 2019 yılının Temmuz ayında 2020 için de artık saniyenin eklenmeyeceğini duyurmuştu.



Son Güncelleme: 20.01.2021 17:40
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Anahtar Kelimeler:
Dünya2021DönüşHızı
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