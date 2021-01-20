Dünyanın dönüş hızında değişme: Bu yıl daha hızlı geçecek!

Independent’in bir haberine göre Kanada’da York Üniversitesi’nde görev yapan astronomi ve fizik profesörü Paul Delaney’in CTV televizyonundaki açıklamalarına göre Dünya’nın dönüş hızı arttı. Bu değişim yeryüzündeki zamanın yavaşlaması anlamına gelmektedir.

Yapılan bilimsel hesaplamalar kapsamında, 2021 yılında ortalama bir gün, 24 saatlik (86 bin 400 saniye) normal güne göre 0,05 milisaniye daha kısa olacak.

“Günlerin belirlenmesini etkileyebilir.”

Profesör Delaney açıklamalarında kısalmanın küresel iklim değişikliğinden ötürü olduğunu belirtti. Eriyen buzulların dünya üzerindeki kütlenin konumunun şeklini değiştirdiği için ve suların dünyanın dönüş eksenine yaklaşmasına bağlı olarak dünyanın dönme hızını artırdığını söyledi.

Delaney, dünyanın dönme hızındaki değişikliği kollarını bedenine yaklaştıran patenciye benzeterek anlattı. Kısalmanın saniyeden az olacağı için insanların gündelik yaşantılarını etkilemeyeceğini söyledi. Bunun yanı sıra iklim değişikliğinden ötürü buzulların erimesi durumu zamanla küresel zaman dilimini etkileyecek ve günlerin belirlenmesinde de etkili olacağını iletti. Bu durumu önlemek adına “Artık saniye” uygulamasına geçilebileceğini de ekledi.

“İletişim sistemlerinde karışıklık yaratabilir.”

Bazı uzmanların görüşlerine göre, bu uygulama kapsamında belirlenen takvim yılının son dakikasına fazladan bir saniye eklemek akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda veya iletişim sistemlerinde karışıklık meydana getirebilir. Çünkü bu cihazlar Dünya’nın dönüş hızındaki değişikliği dikkate almamaktadır.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, (NIST) 1972 yılından 2016 yılına kadar ortalama her 1,5 yılda “artık saniye” eklenmişti. Ancak 2016 yılından itibaren Dünya Rotasyon ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), Dünya'nın dönüş hızındaki artış nedeniyle “artık saniye” uygulamasının bundan sonra gerekli olmadığını açıklamıştı ve bu kapsamda IERS, 2019 yılının Temmuz ayında 2020 için de artık saniyenin eklenmeyeceğini duyurmuştu.