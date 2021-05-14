Dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik’ten Filistin’e destek tweti

Zayn Malik: ‘‘Filistin halkının yanındayım.’’

İsrail’in Müslüman Filistin halkına yaptığı saldırılara sessiz kalmayan Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, ‘‘Filistin halkının yanındayım. Sevdiklerini kaybeden aileler için kalbim ağrıyor. Yetim kalan ve öldürülen çocukların sessiz tanıkları olarak duramayız'' sözlerini paylaşarak. Tarafını belli ederek destek twetti attı. Bunun yanı sıra ınstagram hesabı üzerinden de paylaşımlarda bulunarak takipçileri tarafından hoşgörüyle karşılandı.