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Dünyaca ünlü aktörden Hande Erçel'e yanıt

Sense8 dizisiyle ünlenen İspanyol aktör Miguel Angel Sivestre ile rol almak istediğini söyleyen Hande Erçel'e ünlü aktörden cevap geldi.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:23
Dünyaca ünlü aktörden Hande Erçel'e yanıt
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Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bursin ileilanı aşk eden Hande Erçel, yaşadığı her olayla gündem olmaya devam ediyor.

Kariyerinin yanında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla isminden bahsettiren Erçel, son olarak Sense8 dizi oyuncularından İspanyol aktör Miguel Angel Sivestre ile rol almak istediğini söylemişti. Silvestre'nin Erçel' cevabı gecikmedi.

Haydi hayallerimizi gerçekleştirelim

Silvestre, Erçel’in fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, “Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim” şeklinde karşılık verdi.

Sivestre'nin verdiği bu cevap sosyal medyada kısa sürede gündemde yer aldı. Gündemde yer alan bu duruma "Aman Kerem Bürsin duymasın”, “Kerem Bürsin çıldıracak” yorumları yapıldı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:23
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelYanıtAktör
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