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Dünya Sağlık Örgütünden Açıklama ‘Türkiye aşı pasaportu uygulayabilmesi için Sinovac Avrupa’dan onay almalı’

Avrupa Birliği aşı pasaportu ile ilgili çalışma başlatılmasına ilişkin öncülerinden biri olan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Uzman Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal geç kalmadan Türkiye'nin bir an önce aşı dijital pasaportuna üye olmasını gündeme getirdi. Uzmanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal aşı ile ilgili daha fazla önemli açıklamalar da bulundu. Detaylar haberimizin içeriğinde.

02 Mart 2021 Salı 19:36
Dünya Sağlık Örgütünden Açıklama ‘Türkiye aşı pasaportu uygulayabilmesi için Sinovac Avrupa’dan onay almalı’
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Avrupa Birliği ülkelerinin başlattığı aşıp pasaportu isimli çalışmada covid-19 aşısı olanların serbestçe seyahat edebilmesini hakkı tanınıyor. Avrupa Birliği bunun için kendine 3 aylık bir süreç vererek pasaportun koduyla aşının nerede yapıldığı, ne tür bir aşı yapıldığıyla ilgili antikor seviyesi gibi tüm testinin sonuçlarını içerisinde barındıran birçok şeyin bu pasaporta işleneceği söylenildi. Bu pasaportun etkin bir hal alınacağı ne kadar seyahat uygulamalarının kısıtlamalarına devam edileceği bildirildi. Bu durumla ilgili ilk farkındalığı başlatan Prof. Dr. Nur Baran Aksakal detaylarda şunlardan bahsetti.

3 ay içinde altyapının hazırlanmasına karar verdiler.

Türkiye'de ise aşı pasaportunu gündeme getiren Gazi Üniversitesi Dünya Sağlık Örgütü  Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Uzman Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal oldu. Avrupa Birliği’nde 27 ülkenin toplanması ile oluşan iki gün süren online bir toplantının içeriğinde aşılarla olan aşılamaları pasaportu ile görülebilir bir platformda izlenmesi gerektiğini konusunda hemfikir olan Aksakal, belirlenen şartlar doğrultusunda uygulamaya çok kolay geçilebileceğini ifade etti.

Arkasında gizli yaptık duruyor yaptırım duruyor

.

Aksakal, bu aşı pasaport yapılandırılmasının turizm gibi ekonomik boyutlarının etkisi altına alınarak düzelmeye gidileceğini ama sadece düzenlemenin Avrupa içinde kalacağını gördüğünü sundu. Aksakal “ABD’den onaylı aşılarda aşılanmış toplumları ve onların kayıtlarında bir dijital platformda görerek onların kendi ağabey çerçevesinde turist olarak kalmalarını sağlamak aslında gizli bir yaptırım olarak da arkada duruyor.” İfadesini aktardı.

 Aksakal, bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin Avrupa'dan gelen turistler açısında bir hedef olarak görüldüğünü o yüzden Türkiye'nin de bir an önce bu dijital fotoğraf benimle uyu olabilmesi gerek altyapı çalışmalara başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Aksakal, aksi takdirde geç kalındığında sadece gidip gelen turistler için değil o ülkelerde yaşamakta olan Türk vatandaşları içinde sıkıntıların neden olabileceğini geri dönüşlerinde yaptırım uygulanabilecek seviye gelebileceğini bildirdi.

Bir başka açıdan bakılması gerektiğini savunan Aksakal şunları da ekledi: “Türkiye'ye gidebilirsiniz ya da başka bir ülkeye; ama sağlık sigortanız geçerli olmaz ya da belki gitmeye bir engel konulmaz; ama dönüşte uygulanacak olan karantina çok daha ağırlaştırılmış bir karantina olabilir. Bu tip yaptırımlar için politik girişimler gerekli ve bunlar için de uyum sağlayabilmek için bir altyapının mutlaka hazır olması gerekiyor” ifadelerini vurguladı.

3 ay çok kritik bir sınır

Dr. Aksakal, Türkiye'nin dijital aşı platformunun içine dahil olabilmesi için kişinin Türkiye'de uygulanan Çin'in Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısı için Avrupa'nın onayı veren birimi EMA'ya başvurup onay alması gerektiğini söyleyerek i Avrupa'nın onayı veren bir olur başvurup onay alarak bu sürecin başlanmasının önemine değindi.

Platform içinde Türkiye'nin güvenliğini düşündüğünü söyleyen Aksakal, “Bu 3 ay çok kritik çünkü bu 3 ay bizim için bundan sonraki Türkiye'nin ABD’den girişler için uygun olup olmayacağını kriterlerin belirlenmesine neden olacak” diye konuştu.



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
DsöAşıAşıpsaportuProfdrnurbaranaksalAvrupabölgesiCovid19
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