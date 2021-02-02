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Dul maaşı başvuru şartları nelerdir? 2021

Dul maaşından yararlanmak isteyen kişilerin merak ettiği bir konuda hangi şartlara sahip olmaları gerektiği ve nasıl bu haktan yararlanabilecekleri. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 01:27
Dul maaşı başvuru şartları nelerdir? 2021
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Dul maaşından yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Peki bu şartlar nelerdir?

DUL MAAŞI ŞARTLARI

Maaş almak istiyorsanız belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Hangi şartlara sahip olmanız gerektiğini aşağıda sizlere sunduk.

 

- Eşinizin vefat olması gerekmektedir. Erkekler dul maaşından yararlanamamaktadır.

- Vefat eden kişinin resmi nikahlı eşiniz olması gerekmektedir.

- Kişinin evinde sigortalı çalışan bir birey bulunmamalıdır.

-Kişinin SGK’sı olmamalıdır.

- Bir başkası ile evli olmamalıdır.

Bu şartlardan birine uymayan kişi, maaş hakkından yararlanamaz. Ayrıca bu şartlar dışında, kişinin yaşadığı evde arazi,kat mülkiyeti, emekli kaydı olan bir birey bulunmamalıdır.

 

NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Bağlı bulunduğunuz ilçede ki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunabilirsiniz.

MAAŞ MİKTARI NE KADAR?

2 ayda olmak üzere 650 TL ödenmektedir.



Son Güncelleme: 02.02.2021 01:27
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Anahtar Kelimeler:
Dul Maaşışartlar
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