Dükkanı kahvehaneye çevirdiler!

’dakısıtlamaları devam etmekte. Koronavirüsün önüne geçmek adınaler ve oyun yerleri kapatılıyor. Tekirdağ’da 12 kişi dükkanı kahvehaneye çevirerek oyun oynarken suçüstü yakalandı. Koronavirüs önlemlerine uymayarak maske takmayan, mesafeli oturmayan ve dükkanı kahvehaneye çeviren 12 kişiye toplam 49 bin TL para cezasına çarptırıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler,’da denetimlerini sürdürmekte. Tespit edilen dükkan, cezalar gerekçesiyle mühürlendi.