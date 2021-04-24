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Dükkanı kahvehaneye çevirdiler!

Tekirdağ’da koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden 12 kişi para cezasına çarptırıldı. Dükkanlarını kahvehaneye çevirdiler!

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:26
Dükkanı kahvehaneye çevirdiler!
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Tekirdağ’da koronavirüs kısıtlamaları devam etmekte. Koronavirüsün önüne geçmek adına kahvehaneler ve oyun yerleri kapatılıyor. Tekirdağ’da 12 kişi dükkanı kahvehaneye çevirerek oyun oynarken suçüstü yakalandı. Koronavirüs önlemlerine uymayarak maske takmayan, mesafeli oturmayan ve dükkanı kahvehaneye çeviren 12 kişiye toplam 49 bin TL para cezasına çarptırıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, Çorlu’da denetimlerini sürdürmekte. Tespit edilen dükkan, cezalar gerekçesiyle mühürlendi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağçorluKoronavirüsTekirdağ Il Emniyet MüdürlüğüKahvehane
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