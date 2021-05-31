Düğünler serbest oldu mu?
Düğün salonları ne zaman açılıyor?
Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye’nin beklediği 1. Kademeli normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre alınan yeni kararlar şu şekilde:
- Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatler, hafta içi ve cumartesi günleri 22.00 – 05.00 saatleri arasında güncellendi. Ancak, Cumartesi akşamları 22:00’den Pazartesi günü sabah 05:00’e kadar tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Restoran, kafe, lokanta gibi yerler 07:00 – 21:00 saatlerinde hizmet verecekken, paket servisleri gece saat 12’ye kadar yapılabilecek. Pazar günlerinde de yalnızca paket servisi yapılabilecek.
- Yarın itibari ile kahvehane, kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi yerler Pazar günlerinin dışında 07:00 – 21:00 saatlerinde hizmet verecek.
- Açık ve kapalı alanlarda gerçekleşecek nikah ile düğünler belirlenmiş olan şartlar doğrultusunda başlayacak.
- Üniversitelerde eğitime 2021- 2022 öğretim yılı akademik takvimi doğrultusunda 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.
- Kamu kurumlarında uygulanan esnek mesailer yeni düzenleme tarihine dek devam edecek.
Son Güncelleme: 31.05.2021 21:13