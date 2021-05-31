Düğünler serbest oldu mu?

Düğün salonları ne zaman açılıyor?

Vaka sayılarındaki artıştan dolayı en son yayınlanan genelgede düğün ve kına gibi toplu organizasyonların yapılmasına yasak gelmişti. Genelgede, evlilik işlemleri devam edebilecekken; nikah ile nikah merasimi gibi düğün, nişan ve kına etkinliklerinde uygulanan yasağın 1 Haziran 2021’e dek sürdürülmesine karar verilmişti.

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye’nin beklediği 1. Kademeli normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre alınan yeni kararlar şu şekilde: