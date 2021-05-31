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Düğünler serbest oldu mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle COVID-19 salgını gereğince alınan tedbirler doğrultusunda, düğün ve kına gibi etkinliklerin bir süre yapılması yasaklanmıştı. Yasaklar sonrasında birçok kişinin gözü kulağı bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında alınacak kararlara çevrildi. Peki, düğünler serbest oldu mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor?

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:13
Düğünler serbest oldu mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor?
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Düğünler serbest oldu mu?

Vaka sayılarındaki artıştan dolayı en son yayınlanan genelgede düğün ve kına gibi toplu organizasyonların yapılmasına yasak gelmişti. Genelgede, evlilik işlemleri devam edebilecekken; nikah ile nikah merasimi gibi düğün, nişan ve kına etkinliklerinde uygulanan yasağın 1 Haziran 2021’e dek sürdürülmesine karar verilmişti.

Düğün salonları ne zaman açılıyor?

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye’nin beklediği 1. Kademeli normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre alınan yeni kararlar şu şekilde:

  • Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatler, hafta içi ve cumartesi günleri 22.00 – 05.00 saatleri arasında güncellendi. Ancak, Cumartesi akşamları 22:00’den Pazartesi günü sabah 05:00’e kadar tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
  • Restoran, kafe, lokanta gibi yerler 07:00 – 21:00 saatlerinde hizmet verecekken, paket servisleri gece saat 12’ye kadar yapılabilecek. Pazar günlerinde de yalnızca paket servisi yapılabilecek.
  • Yarın itibari ile kahvehane, kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi yerler Pazar günlerinin dışında 07:00 – 21:00 saatlerinde hizmet verecek.
  • Açık ve kapalı alanlarda gerçekleşecek nikah ile düğünler belirlenmiş olan şartlar doğrultusunda başlayacak.
  • Üniversitelerde eğitime 2021- 2022 öğretim yılı akademik takvimi doğrultusunda 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.
  • Kamu kurumlarında uygulanan esnek mesailer yeni düzenleme tarihine dek devam edecek.

Son Güncelleme: 31.05.2021 21:13
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