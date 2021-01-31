Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün kısıtlamaları ne zaman kalkar, tarih belli oldu mu?

Ülkemizde covid-19 aşının gelmişiyle vatandaşın gözü normalleşme sürecine kaydı. Normalleşme sürecinin ardından bir süredir ertelenen düğünlerin sebeplerinden olan kapalı kalan düğün salonlarının ne zaman faaliyete geçeceği de konuşulmaya başladı. Yarın yapılacak olan kabine toplansın da gündeme bu kanununda dahil edileceği düşünülmekte. Son zamanlarda ülkemize yeni gelen virüsün mutasyona uğramış hali tekrar vatandaşta bir panik yaratıyor bu nedenle bir sürü daha kısıtlamaların sürme ihtimali düşünülmekte.

Belli başlı kurallar çerçevesinde düğün salonları kapatılmış yalnızca nikâh organizasyonlarına kişi sınırlaması getirilerek uygulanmalara devam edilmekteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının belli bir rakamın altına düşmesiyle kısıtlamaların kaldırılacağı belirtmişti. Ancak düğün salonlarının açılışıyla ilgili kesin kararın Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre verilmesi beklenmekte.