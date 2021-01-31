Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün kısıtlamaları ne zaman kalkar, tarih belli oldu mu?

Ülkemizde covid-19 aşının gelmişiyle vatandaşın gözü normalleşme sürecine kaydı. Normalleşme sürecinin ardından bir süredir ertelenen düğünlerin sebeplerinden olan kapalı kalan düğün salonlarının ne zaman faaliyete geçeceği de konuşulmaya başladı. Yarın yapılacak olan kabine toplansın da gündeme bu kanununda dahil edileceği düşünülmekte. Son zamanlarda ülkemize yeni gelen virüsün mutasyona uğramış hali tekrar vatandaşta bir panik yaratıyor bu nedenle bir sürü daha kısıtlamaların sürme ihtimali düşünülmekte.
Son Güncelleme: 31.01.2021 19:55