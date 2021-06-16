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Düğün organizasyonu davetlileri için yeni dönem!

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı düğün ve nikah organizasyonlarında bugünden davetliler için yeni dönem başlatıldı. Düğüne gelen davetlilere artık yiyecek ve içecek ikramı da yapılacak.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:01
Düğün organizasyonu davetlileri için yeni dönem!
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1 Haziran tarihinden itibaren geçilen kademeli normalleşme sürecinde düğün ve nikah törenlerinde koronavirüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya alınmıştı. Uygulanan tedbirler 15 Haziran (bugün) tarihinden itibaren esnetilmeye başlandı ve kapalı mekanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Davetlilere yiyecek ve içecek ikramına da yeniden başlanıldı.

Uzunca bir süredir ara verilen düğün ve nikah törenleri 1 Haziran gününden itibaren koronavirüs tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla yeniden başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme süreci ile ilgili yaptığı konulmasında vaka sayılarında görülebilecek değişiklikle birlikte bu tedbirlerin esnetileceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosunda gerileme gösteren vaka ve vefat sayıları nedeniyle bazı kısıtlamalar 15 Haziran tarihinden itibaren kaldırılmaya başlandı. Bunlardan bazıları da düğünlerde kapalı alanlarda ki davetli sayıları ve yiyecek-içecek ikramları oldu.

Alınan yeni karar göre düğün ve nikahlarda davetlilere yiyecek ve içecek ikramına yeniden başlanıldı ve kapalı mekanlarda daha öncesinden belirlenmiş olan davetli sayısı da 100 kişi olacağı belirtildi. Diğer taraftan, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında düğün ve nikah organizasyonları ay sonuna kadar 21.00 itibarıyla sona erecek.


Son Güncelleme: 16.06.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
DüğünNikahYeni DönemKoronavirüs TedbirleriYiyecek Içecek Ikramı
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