Düğün öncesi evleneceği kadını ve annesi öldürdü , intihar etti

3 kişinin öldüğü vahşet olay Sivas Akıncılarda bugün yaşandı.

İlçe bağlı bir köyde yaşayan 56 yaşındaki Senel Bulut isimli vatandaş aynı köyde ikamet eden 40 yaşındaki Ebru Aksu ile düğün hazırlığı yapıyordu.

Bugün öğlen saatlerinde evlilik hazırlığı yapan çiftler arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında sinirlerine hakim olamayan Şenel Bulut eline geçirdiği tüfek ile evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu'ya ateş etti. Öfkesi dinmeyen cani adam daha sonra ise Aksu'nun annesi 68 yaşındaki Şükran Aksu'ya tüfeği doğrultup onada ateş açtı.

İki kadın aldıkları kurşunların etkisiyle kanlar içinde yere yığılırken, Bulut aynı tüfeği kendine ateşledi.

İhbar üzerinde olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede 3 kişinide hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.