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Düğün konvoyu süsü verilen araçtan çıkan göçmenler şok etti!

Göçmen kaçakçılığında gelinen son nokta polisi şaşırttı. Batman'da durdurulan ve içinde gelinde bulunan bir düğün konvoyunda kaçak göçmenler yakalandı.

20 Ekim 2020 Salı 18:38
Düğün konvoyu süsü verilen araçtan çıkan göçmenler şok etti!
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Göçmen kaçakçılığında gelinen son nokta pes artık dedirtti.


Batman'da ihbar alan polis ekipleri kent girişinde denetim noktası kurdu ve giriş yapan araçları denetledi. Denetimler sırasında bir düğün konvoyundan şüphelenen ekipler, gelininde olduğu araç ile birlikte konvoyu arama yapmak için durdurdu.

Konvoydaki araçları inceleyen ekipler yaptıkları denetimlerde konvoyda ki araçlar toplam 16 kaçak göçmen tespit etti. Yapılan kontrollerde kaçak göçmenlerden 12'sinin Irak , 4'ünün ise Suriye vatandaşı olduğunu ve yurda kaçak yollarla girdiklerini tespit etti.

Polis tarafından yakalan kaçak göçmenler haklarında işlem yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan yakalan suriyeli şüpheliler hakkında adli işlemde yapıldı.



Son Güncelleme: 20.10.2020 18:38
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Anahtar Kelimeler:
BatmanKaçak GöçmenDüğün Konvoyu
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