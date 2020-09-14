Düğün halayı pahalıya patladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bir düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Malatya’da son dönemlerde artan korona –virüse karşı tedbirlerini arttıran valilik tüm yerlerde tedbirleri sıkılaştırdı. Jandarma ve polislerin yoğunluğu artarken halka açık yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları sürekli vatandaşlara hatırlattırılıyor. Özellikle artan sokak düğünlerinin denetimini üstlenen jandarma ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Son Güncelleme: 14.09.2020 12:14