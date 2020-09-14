Düğün halayı pahalıya patladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bir düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Malatya Yeşilyurt’ta tüm illerde yasaklanan düğün nişan asker uğurlamaları genelgesinin hiçe sayarakyapan ve yapılan düğünde hiçbir önlem alınmaması üzerine jandarma ekipleri düğün yerine geldi. Düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişi sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Toplamda 3800 TL ceza kesilerek düğün bitirildi.

Malatya’da son dönemlerde artan korona –virüse karşı tedbirlerini arttıran valilik tüm yerlerde tedbirleri sıkılaştırdı. Jandarma ve polislerin yoğunluğu artarken halka açık yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları sürekli vatandaşlara hatırlattırılıyor. Özellikle artan sokak düğünlerinin denetimini üstlenen jandarma ekipleri yoğun mesai harcıyor.

