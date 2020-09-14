İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın telefonda motivasyon konuşması yaptı
Test sonucu pozitif çıkan Sergen...
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin...
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete...
Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı
Iğdır'da karantinada olması gereken bir...

Düğün halayı pahalıya patladı

Malatya'da bir düğünde halay çeken damat ve yanındaki 6 kişiye sosyal mesafeyi hiçe saydıkları için para cezası verildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:14
Düğün halayı pahalıya patladı
Takip Et:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bir düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.


Malatya Yeşilyurt’ta tüm illerde yasaklanan düğün nişan asker uğurlamaları genelgesinin hiçe sayarak sokak düğünü yapan ve yapılan düğünde hiçbir önlem alınmaması üzerine jandarma ekipleri düğün yerine geldi. Düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişi sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Toplamda 3800 TL ceza kesilerek düğün bitirildi.

Malatya’da son dönemlerde artan korona –virüse karşı tedbirlerini arttıran valilik tüm yerlerde tedbirleri sıkılaştırdı. Jandarma ve polislerin yoğunluğu artarken halka açık yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları sürekli vatandaşlara hatırlattırılıyor. Özellikle artan sokak düğünlerinin denetimini üstlenen jandarma ekipleri yoğun mesai harcıyor.



Son Güncelleme: 14.09.2020 12:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MalatyaSokak Düğünü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da evde bakım tedavisi gören emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Muğla'da evde bakım tedavisi gören emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı
Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı
Gaziantep'te bir kişi koronavirüsten öldü, yakınları hastaneyi bastı
Gaziantep'te bir kişi koronavirüsten öldü, yakınları hastaneyi bastı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
Suriye'de görevli Türk Kızılay ekiplerine saldırı, 1 personel şehit oldu
Suriye'de görevli Türk Kızılay ekiplerine saldırı, 1 personel şehit oldu
7 Katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının sır ölümü
7 Katlı binanın çatısından düşen yabancı uyruklu kadının sır ölümü

Popüler Haberler

Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
2020 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2020 Rapor parası ödemesi ne kadar?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Formula 1 biletleri ne kadardan satışa sunulacak? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak?
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2020
Atiye ne zaman başlayacak? Atiye dizisi konusu ne?
Turkcell arama ve mesaj dökümü nasıl çıkarılır? Turkcell eski arama kayıtları öğrenme
ÖSYM EKYS Sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB 20 Bin ek atama takvimi ne zaman açıklanacak?
Kimse Bilmez Ali öldü mü? Ölecek mi? Keremcem diziden ayrılacak mı?
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
TV8 Kırmızı Oda konusu ve oyuncuları kimler? Dizi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Esnafın faizsiz kredi borç ertelemesi 6 aya çıkarıldı!
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 14 Eylül 2020 Pazartesi Kyk bursu ayın kaçında yatar?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.