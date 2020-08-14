Düğün davetiyeleri dağıtan genç çift feci kazada hayatını kaybetti

İstanbul'da meydana gelen feci trafik kazasında düğün hazırlığı yapan genç çitf hayatını kaybetti.

İstanbul çevre yolunda Tekirdağ istikametin seyir halinde olan ve üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet yolda önünde aniden duran bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola düştü. Motosiklet üzerinde olan 26 yaşında ki Kutay Ecevit ve 30 yaşındaki Elif Narman'a yere düştükten sonra arkadan gelen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan iki çift hayatını feci şekilde kaybetti.

Öte yandan motosiklettn düşerek otomobilin altında kalarak can veren iki kişinin kendi düğünlerinin davetilerini dağıttıkları öğrenildi.

Talihsiz çiftlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.