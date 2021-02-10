Dubai'nin gökyüzünde beliren iki ay insanları şaşkına uğrattı!

Mars, yani namı değer Kızıl Gezegen’in Deimos ve Phobos adlı iki uydusu, ülkenin tarihinin tanık olmadığı bir teknoloji ile Dubai’nin semalarına yansıtıldı. Görüntünün başarılı bir şekilde gökyüzüne yansıtılması ve geçekmiş gibi görünmesi adına ve de uzaklardan görüntülenebilmesi için 100 metrelik vinçler ile 40 metre uzunluğunda büyük bir perde kullanıldı.

“Umut Sondasının 800 milyon kilometre uzağımızda neler görmekte?”

Yürütülen kampanya, Mars gezegeninin atmosferine yerleştirilen Umut adlı uzay aracını belirtmek için yapılmış. Yapılan açıklamada; “Buradaki fikir, herkesin, Umut Sondası’nın 800 milyon kilometre uzağımızda neler gördüğünü göstermekti” ifadeleri kullanıldı.

BAE Hükümeti’nin Medya Ofisi yönetici üyelerinden birisi olan Khaled AlShehhi, “Mars görevi, ülkenin tarihindeki en zor görevlerden birisidir. Ayrıyeten BAE’nin üstlenmiş olduğu en cesur girişimlerdendir bu: Uzayı fethetme girişimi.

Bu önemli duruma dair bir farkındalık çalışması yürütmek adına Mars’ın iki uydusunu Dünya’ya getirmekten daha iyi bir yol planlanamazdı.” Şeklinde konuştu.

Ortaya birçok komplo teorisi atıldı!

Öte taraftan yapılan bu görsellikten haberi olmayan insanlar şaşırdı. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları; birtakım komplo ve kıyamet senaryoları yazdı. Bilimle alakalı teyit edilen haberleri hazırlamakta olan podcast yayıncısı Mick West, konu ile alakalı Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Attığı tweet;

“Dubai’deki bu tanıtım etkinliği, “İki Uydu” ve “Gezegen X” diye adlandırılan gönderilerle alakalı birçok komplo teorisi ve kıyamet tahminlerinin ortaya atılmasını sağladı. Lakin daha yüksek çözünürlüklü bir kamerayla gerçekler ortaya çıktı.

İlk haberlerdeki görüntülerin hepsi düşük kaliteli telefonlar ile çekilen videolardan oluşuyordu. Bu videolarda ise görüntünün yansıtıldığı perdeleri tutan vinçler gözükmüyordu”

İşte o görüntüler