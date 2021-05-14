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DSÖ’den son dakika uyarısı! Çocuklar ve gençler aşı olmasın!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son dakika açıklamasında koronavirüs salgını için üretilen aşılar hakkında konuştu. Ölümcül olabilme ihtimalini ortaya koyan Ghebreyesus, çocuklara ve gençlere aşı vurulmamasını önerdi.

14 Mayıs 2021 Cuma 23:01
DSÖ’den son dakika uyarısı! Çocuklar ve gençler aşı olmasın!
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Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Ghebreyesus, koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çocuk ve gençler için yeni tip koronavirüs aşısının olmaması gerektiğine değindi.

Ayrıca yüksek gelirli ülkeler aşılarını düşük gelirli ülkelere bağışlaması çağrısında bulunurken ikinci yılda virüsün daha ölümcül olabileceğini söyledi. Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında Kovid-19 aşısı için adaletsiz bir durumun olduğunu açıkladı. Yoksul ülkelerde bulunan sağlık çalışanları ve yaşlı insanların aşılanmadığını söyleyen Ghebreyesus, hastanelerin dolduğuna değindi.

Aşı tedariki şu an için sadece yüzde 0,3 düşük gelirli ülkelere gittiği uyarısı yapan Ghebreyesus, zengin gelirli ülkeleri Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) destek vermeye davet etti.

Dünya genelinde 1,26 milyon kişi aşılandı

Dünya Sağlık Örgütü, bugünün tarihi itibari ile dünya genelinde 3,34 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 1,26 milyon doz aşı uygulandığını söyledi.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 23:01
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Anahtar Kelimeler:
DsöAşıÇocukGençKovid-19
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