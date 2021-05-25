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Drone ile uyuşturucu madde operasyonu düzenlendi

Adana polisi drone destekli operasyonda 11 kişiyi yakaladı.

25 Mayıs 2021 Salı 21:50
Drone ile uyuşturucu madde operasyonu düzenlendi
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile beraber Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Hint keneviri yetiştirmek amacıyla intenet üzerinden kimyasal madde siparişi verdiği iddiaların ardından 11 şüpheli kişiye detaylı çalışma düzenlendi. Operasyon düzenlenen şahısların evlerinin balkonlarında ve içerisindeki seralarda kenevir yetiştirdiğine yönelik tespitlerin ardından şahısların adreslerine polisler ekiplerince sonra baskın yapıldı.

Şüpheli kişilerin ikmametlerine gerçekleştirilen baskında, 63 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 907 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi bulundu.

Hint keneviri yetişrtirmek amacıyla yapılmış olan evlerin damına kurulan sera ve odaya kurulmuş ısı yalıtımlı, havalandırmalı ve özel ışıklarla aydınlatılmış kabin polis kamerasına yakalandı.


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
AdanaDroneUyuşturucuMadde
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