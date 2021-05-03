Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın dere kenarında baygın bir şekilde bulundu!

Muğla, Seydimer ilçesinin Gerisbunu Mahallesi'nde oturan 70 yaşlarındaki Hatice Özkan'ın evine dönmediğini fark eden yakınları durumu güvenlik ekiplerini aktardı. 4 gündür eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayanı bulmak için AFAD, UMKE, AKUT, MAG ve polis ekipleri harekete geçti. Ekipler araştırma sonuçlarında yaşlı kadını birkenerarında ağacın dibindebir durumda buldular.

Evinden yaklaşık 200 metre uzakta bir derenin kenarında bulunan yaşlı kadına ekipler su vererek sedyeyi taşıdı. Hatice Nine kontrol için Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hatice Nine'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.