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Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın dere kenarında baygın bir şekilde bulundu!

Muğla, Seydimer ilçesinde yaşanan olayda dört gün önce evden ayrılan ve dört gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, dere kenarında hareketsiz bir halde bulundu. Kurtama ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:59
Dört gündür kayıp olan yaşlı kadın dere kenarında baygın bir şekilde bulundu!
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Muğla, Seydimer ilçesinin Gerisbunu Mahallesi'nde oturan 70 yaşlarındaki Hatice Özkan'ın evine dönmediğini fark eden yakınları durumu güvenlik ekiplerini aktardı. 4 gündür eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan yaşlı kadını bulmak için AFAD, UMKE, AKUT, MAG ve polis ekipleri harekete geçti. Ekipler araştırma sonuçlarında yaşlı kadını bir dere kenerarında ağacın dibinde baygın bir durumda buldular.

Evinden yaklaşık 200 metre uzakta bir derenin kenarında  bulunan yaşlı kadına ekipler su vererek sedyeyi taşıdı. Hatice Nine kontrol için Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hatice Nine'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:59
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Yaşlı KadınBaygınDereKenarı
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